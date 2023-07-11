В Самаре пенсионерка попала под колеса легковушки на улице Дыбенко

Пострадавшую госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самаре местные жители поделились страшными кадрами аварии. Пенсионерка попала под колеса легкового автомобиля.

Во вторник утром, 11 июля 2023 года, водитель отечественной легковушки ехал по улице Дыбенко в сторону улицы Советской армии. Во время движения автолюбитель сбил 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадавшая получила травмы рук и ног. Пожилую женщину госпитализировали в медицинское учреждение.