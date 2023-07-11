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НовостиОбщество11 июля 2023 14:37

В Самарской области скульптор предлагает установить статую Аттила

Модель статуи уже изготовлена
Алена ПРОВКИНА
Статую предлагают установить в регионе. фото: Александр Назаров

Статую предлагают установить в регионе. фото: Александр Назаров

В Самарской области ульяновский скульптор Николай Кондрашкин предложил установить новую статую в городе Сызрань. Модель уже изготовлена.

По информации общественного деятеля Александра Назарова, член чувашского творческого клуба «Серебряный конь» изготовил модель статуи знаменитого Аттила, который был правителем гуннов, объединив тюркские, германские и другие племена. Он создал державу, простиравшуюся от Рейна до Волги. Скульптур планируют разместить в городе при согласии жителей и властей.

О дальнейшей судьбе скульптуры и реализации идеи пока неизвестно. Судя по опубликованным кадрам, статуя предполагает фигуру лошади и наездника.