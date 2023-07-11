В Самаре с осужденной преподавательницы могут взыскать сумму взятки

Требования прокурора удовлетворили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с осужденной за взятки преподавательницы могут взыскать полученную сумму. Женщину признали виновной.

По информации прокуратуры Самарской области, доцент СамГУПС получала от посредника (старосты группы) взятки. Общая сумма составила 150 тысяч рублей. Переданные средства означали допуск к промежуточной государственной аттестации, сдачу экзаменов и получение диплома о высшем образовании. Часть взятки женщина еще не успела потратить, их обратили в доход государства.

Вместе с этим, более 97 тысяч рублей были не изъяты. В этой связи прокурор подал иск, требования удовлетворили.