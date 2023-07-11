В Самаре отключат холодную воду в поселке Управленческий

Воду дадут уже вечером Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре временно отключат холодную воду в Красноглинском районе. В поселке Управленческий заменят запорную арматуру и пожарные гидранты.

По информации «РКС-Самара», работы пройдут в четверг, 13 июля 2023 года. Холодное водоснабжение отключат в учреждения и жилых домах. Отключение необходимо перед подключением двух новых водоводов. По предварительной информации, воду планируют включить после 19:00. Жителям рекомендуют запастить водой.

Помимо этого, на территории поселка установят бойлеры. Подробности и адреса установки указаны на сайте ресурсоснабжающей компании.