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НовостиОбщество11 июля 2023 16:58

В Самаре отключат холодную воду в поселке Управленческий

Отключение будет временно
Алена ПРОВКИНА
Воду дадут уже вечером

Воду дадут уже вечером

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре временно отключат холодную воду в Красноглинском районе. В поселке Управленческий заменят запорную арматуру и пожарные гидранты.

По информации «РКС-Самара», работы пройдут в четверг, 13 июля 2023 года. Холодное водоснабжение отключат в учреждения и жилых домах. Отключение необходимо перед подключением двух новых водоводов. По предварительной информации, воду планируют включить после 19:00. Жителям рекомендуют запастить водой.

Помимо этого, на территории поселка установят бойлеры. Подробности и адреса установки указаны на сайте ресурсоснабжающей компании.