Для самозанятых самарцев улучшились условия ипотеки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупные банки обратили внимание на самозанятых россиян. С начала года только в ВТБ около 1,3 тысяч таких клиентов получили жилищные кредиты на общую сумму более 5,2 млрд рублей. Банк за счет перехода на новые IT-системы существенно улучшил условия ипотеки для заемщиков, получающих финансирование без подтверждения дохода. Сейчас ставка, сумма и требования к возрасту едины для всех категорий клиентов в рамках всех программ. После перезапуска программы спрос самозанятых россиян на ипотеку вырос почти в 3 раза и продолжает поступательно увеличиваться. Чаще всего такие клиенты приобретают квартиры в многоквартирных домах, порядка 4% самозанятых получают средства на дома с земельным участком, а 1% оформляет апартаменты. Средний размер одного кредита составляет около 4 млн рублей.