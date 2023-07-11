В Самарской области маленькая девочка вылезла из окна и пыталась по трубам добраться до земли

К счастью, девочка успешно приземлилась. Фото: "Тольятти"

В городе Тольятти Самарской области маленькая девочка выбралась из окна и попыталась по трубам добраться до первого этажа. Правоохранители проводят проверку.

Судя по опубликованным кадрам, несовершеннолетняя девочка выбралась из окна второго этажа и решила спуститься на землю по трубам. По словам очевидцев, маленькая любительница паркура вылезла из окна, чтобы прогуляться с подругой. При этом, вторая девочка не останавливала и просила ускориться. К счастью, на этот раз обошлось без травм.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, по факту публикации проводится проверка.