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НовостиОбщество11 июля 2023 18:00

На Самару надвигается еще одна сильная магнитная буря

Она накроет город 13 июля 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Метеочувствительным следует подготовиться

Метеочувствительным следует подготовиться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о надвигающейся сильной магнитной буре. Она накроет областную столицу в конце текущей недели.

По информации сервиса mu-calend, сила магнитной бури составит 6 баллов. В этот день метеочувствительные горожане могут столкнуться с приступами головной боли, резкими скачками артериального давления и апатией. Самарцам рекомендуют избегать физических нагрузок, больше отдыхать, не переедать и не употреблять спиртное.

Напомним, еще одна буря пройдет 12 июля. Помимо этого, в городе ожидается похолодание. После аномальной жары температура снизится почти вдвое.