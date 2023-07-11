На Самару надвигается еще одна сильная магнитная буря

Метеочувствительным следует подготовиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о надвигающейся сильной магнитной буре. Она накроет областную столицу в конце текущей недели.

По информации сервиса mu-calend, сила магнитной бури составит 6 баллов. В этот день метеочувствительные горожане могут столкнуться с приступами головной боли, резкими скачками артериального давления и апатией. Самарцам рекомендуют избегать физических нагрузок, больше отдыхать, не переедать и не употреблять спиртное.

Напомним, еще одна буря пройдет 12 июля. Помимо этого, в городе ожидается похолодание. После аномальной жары температура снизится почти вдвое.