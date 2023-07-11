Самарские полицейские провели занятия с курсантами автошкол

Полицейские посетили занятие учеников автошкол. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов проводят занятия с учениками автошкол. Мероприятие прошло в Тольятти, Новокуйбышевске, Похвистневском и Челно-Вершинском районах.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, полицейские обозначили перед будущими водителями статистику ДТП. Помимо этого, ученикам показали видео по безопасности дорожного движения. Инспекторы напомнили курсантам о важности выбора правильного скоростного режима.

В конце мероприятия полицейские ответили на все вопросы и вручили каждому студенту универсальную карту-путеводитель.