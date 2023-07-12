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НовостиОбщество12 июля 2023 4:30

Дом мещанки Сафоновой в Самаре вошел в реестр памятников градостроительства и архитектуры

Соответствующий приказ подготовили в региональном УГООКН
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Объект расположен на улице Садовой

Объект расположен на улице Садовой

Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Еще одно здание в Самаре вошло в реестр памятников градостроительства и архитектуры. Речь идет о Доме мещанки Сафоновой. Соответствующий приказ подготовили в УГООКН Самарской области.

Согласно документации, теперь под охраной находится само одноэтажное здание, фундамент, архитектурные элементы, стены.

Напомним, дом мещанки Сафоновой находится на улице Садовой, 228. В августе 2021 года появлялась информация о том, что здание планируется снести. Против демонтажных работ выступили десятки активистов. В ситуацию также вмешалась глава города.

В результате зимой того же стало известно, что здание включили в перечень выявленных объектов культурного наследия, тем самым защитив его от сноса.

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