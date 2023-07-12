В Самарской области виновника пожара обязали сделать ремонт в квартире

Суд обязал виновника пожара установить дверь и плинтуса, покрасить потолок, поклеить обои. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области из-зи неосторожного обращения с огнем произошел пожар в квартире парня, которую ему предоставила местная администрация по договору социального найма. Судебные приставы Сызрани обязали виновника возгорания сделать ремонт в квартире.

— Молодой человек игнорировал визиты жилищной комиссии. В итоге им удалось только убедить заменить входную дверь. Но приводить в порядок квартиру внутри житель Сызрани не хотел, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Администрация обратилась в суд, который обязал виновника пожара установить межкомнатную дверь и плинтуса, покрасить потолок, поклеить обои в комнате и на кухне. Повторная проверка показала, что следы пожара устранены не были.

Тогда судебные приставы взыскали с парня исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей и ограничили его в праве выезда за пределы Российской Федерации. После этого молодой человек сделал ремонт.

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