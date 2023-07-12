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НовостиОбщество12 июля 2023 5:07

Самарцы назвали самые популярные места для знакомств с противоположным полом

В список вошла работа и интернет
Валентина ПОЛИКАРПОВА
20% горожан уверяют, что знакомиться лучше в соцсетях или приложениях для знакомств

20% горожан уверяют, что знакомиться лучше в соцсетях или приложениях для знакомств

Фото: Евгения ГУСЕВА

Самарцы рассказали, где предпочитают знакомиться с противоположным полом. Самые популярные места они озвучили во время опроса, который провели специалисты сервиса SuperJob.

Большинство горожан до сих пор предпочитают интернет. 20% уверяют, что знакомиться лучше в соцсетях или приложениях для знакомств. На вторую строчку попала работа (9%). А 8% самарцев могут налаживать отношения «где угодно».

Еще 8% опрошенных поддерживают знакомства на улице, 6% – на отдыхе, 5% – в компании друзей. По 3% респондентов высказались за знакомства в кафе, в гостях, в общественных местах и в библиотеках, по 2% – в университетах или колледжах, в парках и клубах. Еще 14% назвали другие популярные места: банки, музеи, спортзалы, театры.

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