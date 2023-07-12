В Самаре мужчина воровал из гипермаркетов сыр и дезодоранты, а после продавал их прохожим

Подозреваемого уже задержали Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ранее судимый самарец вновь стал фигурантом уголовного дела из-за серии магазинных краж. Мужчина воровал продукты и другие товары, а после продавал их прохожим. Подробности сообщили в областном ГУ МВД.

ОДна из краж была совершена в магазине на проспекте Кирова. Оттуда мужчина вынес несколько упаковок сыра. Позднее он наведался в торговую точку на улице Ново-Вокзальной, где украл 20 флаконов дезодорантов. Все товары он перепродал прохожим. Ущерб превысил несколько тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого – 21-летнего жителя Самары. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.

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