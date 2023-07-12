Творческий вечер Симона Осиашвили пройдет в ДКЖ имени Пушкина в Самаре

Длиться творческий вечер будет 1 час 40 минут.

В Самаре 28 июля в 18.30 в ДКЖ имени Пушкина пройдет концерт-творческий вечер заслуженного артиста России Симона Осиашвили. Он состоится в рамках международного литературно-музыкального проекта «Четверги».

Известные песни автора «Дорогие мои старики», «Зимний сад», «За милых дам», «Все цветы» и другие ежегодно становятся лауреатами телефестиваля «Песни года». Также Симон Осиашвили выпустил три сольных диска, где он является не только автором, но и исполнителем.

Концерт, который пройдет в Самаре, носит название «Душевные песни для взрослых людей». Артист исполнит свои самые известные и новые песни, а также стихи. Длиться творческий вечер будет 1 час 40 минут.

Заказать билеты можно по телефону +79608323302 и на сайте.

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