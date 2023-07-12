Жительницы Самарской области смогут обучиться предпринимательству и побороться за грант

По итогам обучения в городах пройдут полуфиналы, где участницы представят свои проекты. Фото: минэкономразвития Самарской области

Жительницы Самарской области могут научиться совмещать развитие своего дела с заботой о семье. Открывается новый набор в проект «Мама-предприниматель-2023», подать заявку можно до 13 сентября на сайте.

Обучение будет проходить с 25 по 29 сентября в Самаре, Тольятти и Сызрани. Во время тренинг-интенсива участницы погрузятся в деловую среду и разработают свои бизнес-проекты.

Для этого мамы-предпринимательницы поделятся опытом, как найти и укрепить идею для запуска бизнеса, научиться формировать продающее ценностное предложение, научиться эффективной презентации проекта и другое.

По итогам обучения в городах пройдут полуфиналы, где участницы представят свои проекты перед экспертным жюри. Региональный финал состоится 4 октября в Самаре. Победительница конкурса получит грант на реализацию своего проекта и сможет побороться за 1 миллион рублей в федеральном этапе.

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