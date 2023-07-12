В Самаре иностранца отправили под суд за дачу взятки сотруднику таможни

Таможенник от денег отказался Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего гражданина одного из соседних государств. Мужчину обвиняют в даче взятки в крупном размере. Информацию сообщили в СУ СК по региону.

Следствие полагает, что 18 мая 2023 года обвиняемый дал сотруднику Самарской таможни 450 тысяч рублей. За деньги он просил прекратить дело об административных правонарушениях и вернуть семь задержанных автомобилей, которые были ввезены на территорию РФ. В итоге все пошло не по плану: таможенник от взятки отказался, а мужчина попал под уголовное дело.

В ближайшее время он предстанет перед судом по статье 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере».

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