30 домов и гаражей отправят под снос в Советском районе Самары

Комплексное развитие затронет сразу две территории Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары запланировали реализацию проекта комплексного развития территорий в Советском районе. Он коснется сразу двух участков. Информация опубликована на официальном сайте мэрии.

Согласно документации, одна из площадок находится в границах улиц Советской Армии, Промышленности, Днепровской, переулка Планерного, проезда Девятого Мая, переулков Севастопольского и Карякина. Ее площадь составляет 7,36 га. Второй участок площадью 1,98 га расположен в границах улиц Советской Армии, Гагарина, проезда Девятого Мая, переулка Брусчатого.

В рамках проекта на указанных территориях появятся новые дома. Однако перед этим нужно будет снести старые. В этот список вошли более 30 домов и гаражей. Многие здания были возведены в 1940-1950 годах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.