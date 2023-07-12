В Самарской области парень дал взятку таможеннику за провоз семи автомобилей

Ранее парень ввез их на территорию России без уплаты таможенных платежей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области 27-летний мужчина обвиняется в даче взятки в крупном размере. В мае 2023 года он в кабинете здания Самарской таможни передал 450 тысяч рублей сотруднику за провоз семи автомобилей.
— Взятка предназначалась за прекращение дел об административных правонарушениях и выдачу задержанных Самарской таможней семи автомобилей, — сообщили в СУ СК по Самарской области.
Ранее парень ввез их на территорию России без уплаты таможенных платежей. Сотрудник таможни отказался от взятки и сообщил в отдел по противодействию коррупции. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения по существу.
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