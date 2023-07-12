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НовостиОбщество12 июля 2023 6:50

В Самарской области парень дал взятку таможеннику за провоз семи автомобилей

Молодой человек передал 450 тысяч рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
Ранее парень ввез их на территорию России без уплаты таможенных платежей.

Ранее парень ввез их на территорию России без уплаты таможенных платежей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 27-летний мужчина обвиняется в даче взятки в крупном размере. В мае 2023 года он в кабинете здания Самарской таможни передал 450 тысяч рублей сотруднику за провоз семи автомобилей.

— Взятка предназначалась за прекращение дел об административных правонарушениях и выдачу задержанных Самарской таможней семи автомобилей, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Ранее парень ввез их на территорию России без уплаты таможенных платежей. Сотрудник таможни отказался от взятки и сообщил в отдел по противодействию коррупции. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения по существу.

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