В Самарской области парень дал взятку таможеннику за провоз семи автомобилей

Ранее парень ввез их на территорию России без уплаты таможенных платежей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 27-летний мужчина обвиняется в даче взятки в крупном размере. В мае 2023 года он в кабинете здания Самарской таможни передал 450 тысяч рублей сотруднику за провоз семи автомобилей.

— Взятка предназначалась за прекращение дел об административных правонарушениях и выдачу задержанных Самарской таможней семи автомобилей, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Ранее парень ввез их на территорию России без уплаты таможенных платежей. Сотрудник таможни отказался от взятки и сообщил в отдел по противодействию коррупции. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения по существу.

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