В Самаре утром 12 июля 2023 года остановилось движение трамваев на улице Ташкентской

Пассажирам пришлось потерпеть неудобства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в среду, 12 июля 2023 года, пассажирам самарских трамваев пришлось немного постоять. Движение рельсового транспорта оказалось парализовано на улице Ташкентской. Об этом сообщили местные жители.

По словам самарцев, рельсовый транспорт остановился в сторону Барбошиной поляны. Причина произошедшего пока остается неизвестной.

Напомним, ранее в Самаре загорелся трамвай №24. ЧП произошло около ТЦ «Вива Ленд». В салоне в этот момент были пассажиры – к счастью, они успели выбраться из вагона. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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