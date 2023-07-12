Школьница из Самарской области победила во Всероссийском конкурсе «Рисуй со Смешариками»

За этот рисунок Маргарита Рогушина из Кошелевки Сызранского района признана серебряным призером в художественной номинации

Конкурс, который МТС в содружестве с ГК «Рики» (лидером российского анимационного рынка) провел на своей цифровой образовательной платформе «Поколение М», объединил детей 6–10 лет со всей страны. Герои «Смешариков» в онлайн-формате провели для ребят серию мастер-классов об истории живописи, а художник продемонстрировал, как рисовать в разных стилях:реализма, импрессионизма или, к примеру, кубизма. Среди множества работ судейская коллегия выделила произведение юной жительницы Сызрани Маргариты Рогушиной. Девочка изобразила павлина в необычной для детского конкурса технике коллажа.

Юная девятилетняя художница живет в селе Кошелевка Сызранского района. По словам мамы, Рита - творческая натура: она не только рисует, но и увлекается лепкой, мастерит поделки. Девочка хорошо учится и любит животных, а еще предпочитает активный образ жизни: зимой с родителями ходит на лыжах, а летом – с папой на рыбалку. О конкурсе девочка узнала от мамы, которая работает в школе учителем математики в старших классах.

- Ребята из Самарской губернии всегда принимают активное участие в творческих конкурсах «Поколения М», - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед. - Очередное достижение – еще одно подтверждение того, что с современными технологиями для таланта нет преград. Наша победительница живет в небольшом селе Сызранского района, она принимала активное участие в мастер-классах в режиме онлайн, ее работы получили высокую оценку жюри. Надеемся, история юной художницы вдохновит других ребят на участие в наших образовательных программах.

«Поколение М» – образовательная платформа для развития детского творчества, разработанная цифровой экосистемой компании. С помощью ИТ-технологий российские ребята получают возможность пройти обучающие курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым им пригодятся в будущем. Проект помогает детям не только учиться: активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» цифровая экосистема конвертирует в деньги, которые переводит на лечение тяжелобольных детей. Таким образом собрано уже более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 ребят.