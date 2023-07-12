Бюджет «Крыльев Советов» в сезоне РПЛ 2023/24 увеличивать не будут

В рамках летнего тренировочного сбора команда проведет в межсезонье четыре матча. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о бюджете «Крыльев Советов» на новый сезон РПЛ 2023/24. Его увеличивать не будут. Об этом сообщает «Матч ТВ».

— Бюджет клуба останется на том же уровне. Менеджменту «Крыльев» поставлена задача качественно работать в условиях существующего бюджета, при этом увеличивать доходную часть, — сказал глава региона.

Также Дмитрий Азаров отметил, что самарский клуб эффективно ведет коммерческую деятельность, а доходы год от года растут. Губернатор побывал и на базе «Крыльев Советов», по его словам, команда находится в хорошем настроении и работает на подъеме.

Напомним, в рамках летнего тренировочного сбора команда проведет в межсезонье четыре матча. В среду, 12 июля, «Крылья» сыграют контрольный матч с «Рубином» в Казани. Затем команда вновь вернется в Самару, где 16 июля примет «Урал» из Екатеринбурга.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.