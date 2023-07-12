Самарские предприниматели получили льготные банковские займы

Наибольший объем выданных кредитов зафиксирован в обрабатывающем производстве Фото: Денис КОРАБЛЕВ

По мнению банкиров, сегодня программа льготного кредитования выступает самым массовым инструментом господдержки представителей малого и среднего бизнеса. Наибольший объем выданных кредитов зафиксирован в обрабатывающем производстве, на втором месте предприятия транспортировки и хранения, на третьем - торговля. Только ВТБ за первые пять месяцев 2023 года выдал российским субъектам МСП 64,5 млрд рублей в рамках 1,7 тыс. соглашений, заключенных по программе льготного кредитования МСП №1764. Это в 2,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года по объему выдач и на 80% − по числу соглашений. Предприниматели – субъекты МСП могут получить кредит по этой программе на оборотные цели на срок до 3 лет и на инвестиционные - на срок до 10 лет. Максимальная сумма кредита может достигать 2 млрд рублей.