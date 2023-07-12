В Самаре растет количество банковских вкладов в китайской валюте

Все чаще россияне конвертируют свои накопления не только в рубли, но и валюту дружественных стран Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начавшийся в прошлом году тренд на дедолларизацию пассивов физлиц продолжается. Все чаще россияне конвертируют свои накопления не только в рубли, но и валюту дружественных стран, самая популярная среди которых - юань. Вкладчики понимают, что сегодня такой способ диверсификации средств – самый надежный и доходный. Учитывая текущую динамику спроса, банкиры ожидают, что по итогам 2023 года совокупная доля рублей и юаней в портфелях сбережений может увеличиться до 93%, а к концу 2025 года клиенты и вовсе практически полностью откажутся от накоплений в долларах и евро. Только в ВТБ за полгода открыто депозитов на сумму 6,7 млрд юаней - общий портфель вкладов в китайской валюте составил 10,4 млрд, увеличившись более чем в 1,5 раза с начала года.Размещать средства клиенты предпочитают на срок от шести месяцев до года.