Шестой этап международного ралли «Шелковый путь» стартовал в Самаре 12 июля

Второй год подряд в ралли участвует команда АВТОВАЗа на внедорожниках LADA Niva. Фото: Андрей Савельев

Самарская область 11 и 12 июля впервые принимает международное ралли «Шелковый путь». В крупнейшей гонке Евразии участвуют 93 экипажа из 21 страны. В Самаре спортсменов и организаторов соревнований поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров.

— Это шаг вперед в технологическом суверенитете. Я благодарю этих мужественных парней за то, что они в любых условиях привыкли побеждать. И уверен, что наши соперники еще наглотаются пыли из-под колес отечественных автомобилей, — сказал глава региона.

Участники «Шелкового пути» прибыли в Самару из Оренбургской области. Пятый этап ралли состоялся у стадиона «Солидарность Самара Арена». Руководитель ралли поблагодарил Дмитрия Азарова, команду правительства региона и организаторов за многомесячную работу по подготовке к прохождению гонок по территории Самарской области.

Завершится ралли 15 июля на Красной площади в Москве. Фото: пресс-служба ралли «Шелковый путь»

Также высокий уровень организации самарского этапа ралли отметили участники соревнований. В гонке участвуют экипажи девяти различных категорий, в том числе мотоциклы, квадроциклы, внедорожники, мотовездеходы и грузовики. Второй год подряд в ралли участвует команда АВТОВАЗа на внедорожниках LADA Niva.

В Самаре 12 июля команды начали шестой этап гонки. После Самарской области маршрут продолжится по территории Саратовской области. Завершится ралли 15 июля на Красной площади в Москве.

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