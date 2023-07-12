Более 3 тысяч жителей Самарской области пострадали от укусов клещей в 2023 году

В 30 экземплярах был обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита

В Самарской области продолжают фиксироваться случаи укусов клещей. По состоянию на понедельник, 10 июля 2023 года, от них пострадали более 3 тысяч человек. Статистику озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– Всего с начала эпидемического сезона в области зарегистрировано 3026 пострадавших от укусов клещами, из них 953 - дети, – информируют специалисты.

Одновременно с этим были проведены лабораторные исследования. На зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 2850 экземпляров клещей, снятых с людей. В 30 обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита. На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 2759 экземпляров клещей. ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 35 экземплярах.