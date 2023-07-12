Жителю Самары провели канализационную трубу через водопроводный колодец

Незаконную врезку обнаружили во время одной из регулярных проверок частного сектора. Фото: «РКС-Самара»

В Кировском районе Самары житель частного дома по улице Тувинской подключился к централизованной системе водоотведения без законного оформления в ресурсоснабжающей организации.

— Одна незаконная врезка могла вывести из строя всю систему водоснабжения. Мужчина обратился в компанию, которая обслуживает сети рядом с его домом. Там ему врезку в неком «водоканале» сделали быстро и взяли деньги за работу, — рассказали в «РКС-Самара».

Все дело в том, что оформить подключение к централизованным сетям может только ООО «Самарские коммунальные системы». Как оказалось, канализационную трубу провели через водопроводный колодец, подвергнув опасности заражения огромное число людей.

Отмечается, что в случае технологического отказа на сетях стоки могли попасть в линию холодного водоснабжения и привести к опасным последствиям. Незаконную врезку обнаружили во время одной из регулярных проверок частного сектора.

Опасную канализацию затампонировали, а житель дома теперь должен будет провести монтаж системы заново и заплатить штраф в рассрочку. Позже житель может попробовать перевыставить этот штраф «водоканалу», специалисты которого посоветовали незаконный путь

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