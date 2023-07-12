Гарантийный фонд Самарской области запустил беззалоговый заем для предпринимателей

Потребуется только поручительство физического или юридического лица. Фото: минэкономразвития Самарской области

Гарантийный фонд Самарской области запустил новую финансовую программу. Это объявил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Предприниматели смогут получать до 2 миллионов рублей по ставке 7,5% годовых без залога.

— Уверен, что благодаря такому инструменту поддержки реализуются многие бизнес-планы и будут запущены новые проекты наших предпринимателей. Большое количество запросов касалось именно беззалоговых финансовых продуктов Гарантийного фонда, — сказал Дмитрий Богданов.

Новая программа позволит предпринимателям с положительной кредитной историей в ГФСО получить деньги по льготной ставке и на комфортных условиях, для этого потребуется только поручительство физического или юридического лица.

Помимо новой программы в Гарантийном фонде действуют льготные микрозаймы для начинающих и более опытных предпринимателей. Меры поддержки бизнеса реализуются в регионе благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Проконсультироваться по действующим инструментам можно в центрах «Мой бизнес».

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