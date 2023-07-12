В Самарской области профессор вуза взял кредит и перевел мошенникам 1,3 млн рублей

После совершения операций звонившие перестали выходить на связь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 60-летний профессор одного из вузов стал жертвой мошенников, он взял кредит и перевел аферистам более 1,3 миллионов рублей.

— Вечером мужчине на телефон позвонили незнакомцы. Они представились сотрудниками кредитной организации и сообщили, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседники рекомендовали исчерпать кредитную историю, самостоятельно оформив кредит и переведя деньги якобы на безопасный счет. Самарец поверил и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. В результате он перевел на продиктованный счет мошенника 1 миллион 300 тысяч рублей.

После совершения операций звонившие перестали выходить на связь. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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