Аварийные дома снесут в Красноглинском и Самарском районах Самары

Площадь первого участка составляет 260 квадратных метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары изымут для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в Самарском районе в границах улиц Венцека, Садовой, Ленинградской и Ленинской. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Речь идет об участке площадью 260 квадратных метров. Там на улице Садовой, 35 расположен многоквартирный дом, который признали аварийным и подлежащим сносу. У жильцов изымут квартиру № 1 площадью 55,3 кв. м и № 3 площадью 52,3 кв. м.

Помимо этого, для муниципальных нужд изымут и земельный участок, находящийся в Красноглинском районе, 41 км, д. 6, площадью 284 кв.м. Жильцов переселят из квартир № 3 площадью 32,5 кв. м, № 3а площадью 22,9 кв. м, № 5 площадью 45,3 кв.м, № 6 площадью 50,1 кв.м, № 7 площадью 56,3 кв.м.

Департамент управления имуществом Самары должен будет в течение 10 дней со дня принятия постановления направить его копию собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений, а также провести переговоры с жильцами насчет условий изъятия.

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