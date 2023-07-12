Врачи из Самарской области одержали победу во Всероссийском конкурсе

В числе победителей - специалист Самарской больницы №6. Фото: Минздрав Самарской области

Стали известны итоги Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». В числе победителей оказались специалисты из Самарской области. Информацию сообщили в областном Минздраве.

Главный врач Новокуйбышевской больницы Светлана Шешунова заняла 3 место в номинации «Лучший руководитель медицинской организации». Специалист Самарской больницы № 6 Юлия Савостина стала победителем в номинации «Лучший участковый педиатр».

– Времена меняются, а миссия медработников остается прежней - помогать людям при заболеваниях, травмах и других состояниях нарушения здоровья. Молодым врачам могу посоветовать быть внимательными к маленьким пациентам и их родителям, постоянно повышать свой профессиональный уровень. Педиатром быть здорово, – поделилась Юлия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.