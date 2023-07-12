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НовостиОбщество12 июля 2023 10:29

Жителям Самары напомнили о правилах поведения вблизи энергообъектов

Не стоит находиться рядом с местами раскопок на тепловых сетях
Ирина СИНЕГУБОВА
Детям и подросткам надо рассказать о правилах поведения вблизи надземных коммуникаций.

Детям и подросткам надо рассказать о правилах поведения вблизи надземных коммуникаций.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары напомнили, что необходимо соблюдать правила поведения вблизи энергообъектов. Особенно это важно во время ремонтных работ на подземных коммуникациях. Об этом сообщает самарский филиал ПАО «Т Плюс».

Так, не стоит находиться рядом с местами раскопок на тепловых сетях и заходить за предупреждающие ограждения. Если рядом происходит выход пара или воды на поверхность, нужно отойти на безопасное расстояние от места утечки, а не пытаться пройти или проехать через участки парения.

Об опасном месте лучше предупредить окружающих. Детям и подросткам надо рассказать о правилах поведения вблизи надземных коммуникаций и крышек колодцев теплокамер, а также напомнить подрастающему поколения, что теплотрассы - не место для игр.

Сообщить о любых дефектах на теплосетях можно в диспетчерские службы: в Самаре (846) 953-79-04 и 279-79-79, в Новокуйбышевске (84635) 6-27-60, в Тольятти (8482) 719-252 и 283-322 и Сызрани (8464) 929-2-51.

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