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НовостиОбщество12 июля 2023 10:36

Самарцы рассказали о плюсах и минусах работы в подростковом возрасте

Горожане приняли участие в опросе
Алена ПРОВКИНА
Горожане поделились своим мнением

Горожане поделились своим мнением

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители рассказали, как относятся к работе в подростковом возрасте. Горожане приняли участие в опросе.

По информации службы исследований hh.ru, исследователи выяснили, какие плюсы и минусы самарцы видят в подростковой работе. Среди преимуществ чаще всего выделяют самостоятельность, на втором месте – появление собственного заработка, а также приобретение новые навыков и получение жизненного опыта. Только 2% опрошенных не видят преимуществ в трудоустройстве подростков.

При этом, горожане полагают, что работу в таком возрасте тяжело совмещать с учебой. 59% респондентов полагают, что работодатели часто обманывают подростков.