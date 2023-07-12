Самарцы поблагодарили пожарных за спасение во время пожара в ангаре на ул. Солнечной

Возгорание произошло 9 июля 2023 года Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Трогательная история произошла в Самаре несколько дней назад. На одном из складов вспыхнул пожар. Огонь мог переброситься на соседние дома. Пожарные вовремя потушили возгорание, а позднее получили благодарность от местных жителей. Подробности сообщили в ГУ МЧС по региону.

Все случилось 9 июля 2023 года в складском помещении на улице Солнечная, 9. Огонь очень быстро охватил ангар и все, что находилось внутри. Пожарные поспешили на место ЧП.

– Огнеборцы пожарно-спасательных частей № 5,6,9 и пожарной специальной части г. Самары оперативно остановили распространение пламени, и через некоторое время полностью ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров, – поделились в региональном ГУ МЧС.

Спустя несколько дней спасенные жильцы прислали письмо, в котором поблагодарили пожарных за труд.

– Мы на себе ощутили, что значит быть под их защитой! Они герои без преувеличения! Нас до глубины души поразили слаженная работа ребят, их самопожертвование и готовность каждый день идти на подвиг. Низкий земной поклон вам, – написали самарцы.

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