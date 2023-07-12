Самара на 10 дней окажется под влиянием сильных магнитных бурь

Город накроют магнитные бури Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о надвигающихся магнитных бурях. Они будут влиять на чувствительных горожан в течение 10 дней.

По информации сервиса mu-calend, ближайшая сильная магнитная буря накроет город 12 июля 2023 года. Ее сила составит 6 баллов. В тот день горожане могут столкнуться с головной болью, резкими скачками артериального давления и апатией. Самарцам рекомендуют избегать физических нагрузок, больше отдыхать и не переедать. Также сильная буря придет 13 июля.

После этого сила магнитных бурь снизится до 3 баллов. Они накроют город до 22 июля 2023 года.