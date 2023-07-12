В Тольятти водитель Cadillac сбил 13-летнего подростка на самокате

Пострадавшего доставили в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 11 июля 2023 года, в Тольятти произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Мальчика сбили, когда он катался на самокате. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в 19:25 в Автозаводском районе. Согласно материалам ГИБДД, 51-летний водитель Cadillac ехал по жилой зоне в направлении улицы Автостроителей. В этот момент проезжую часть на самокате проезжал 13-летний подросток. Напротив дома №42 мальчик попал под колеса иномарки.

В результате ДТП подросток был доставлен в медицинское учреждение. Ему назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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