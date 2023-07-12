Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП с участием Mitsubishi Lancer под Самарой

Иномарка улетела в кювет и опрокинулась
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в Сергиевском районе во вторник, 11 июля 2023 года. Иномарка улетела в кювет и опрокинулась, пострадали четверо человек.
Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, авария произошла в 22:35 на трассе «Урал-Сергиевск-Челно-Вершины». 44-летний водитель Mitsubishi Lancer ехал в сторону Сергиевска. На 20 километре он не выбрал безопасную скорость. Машина улетела в кювет, после чего перевернулась.
В результате аварии пострадали четыре человека: 42-летняя женщина, 55-летний мужчина и два мальчика 7 и 11 лет. Их доставили в больницу с места ДТП. Водителю была оказана разовая медицинская помощь.
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