Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП с участием Mitsubishi Lancer под Самарой

Иномарка улетела в кювет и опрокинулась Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в Сергиевском районе во вторник, 11 июля 2023 года. Иномарка улетела в кювет и опрокинулась, пострадали четверо человек.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, авария произошла в 22:35 на трассе «Урал-Сергиевск-Челно-Вершины». 44-летний водитель Mitsubishi Lancer ехал в сторону Сергиевска. На 20 километре он не выбрал безопасную скорость. Машина улетела в кювет, после чего перевернулась.

В результате аварии пострадали четыре человека: 42-летняя женщина, 55-летний мужчина и два мальчика 7 и 11 лет. Их доставили в больницу с места ДТП. Водителю была оказана разовая медицинская помощь.

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