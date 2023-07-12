В Самаре местные жители пожаловались на потоп на улице Силина

О причинах пока неизвестно. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители пожаловались на очередной потоп. На тот раз «источник» забил на улице Силина, 9.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, вода скапливается на газоне и стекает на асфальтную дорогу. По мнению очевидцев, скоро вода зальет всю улицу. В комментариях пользователи отмечают, что небольшой источник не сможет вызвать проблемы. О причинах затопления и сроках работ пока неизвестно.

Напомним, вчера, 11 июля 2023 года, самарцы пожаловались на еще один коммунальный ручей. Он появился во 2-м Карьерном переулке.