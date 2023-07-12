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НовостиОбщество12 июля 2023 11:43

Выставка «И было этим летом так отрадно» откроется в библиотеке Самары 13 июля

Открытие будет проходить на свежем воздухе
Ирина СИНЕГУБОВА
Выставка объединит работы молодых и начинающих художников. Фото: минкульт Самарской области

Выставка объединит работы молодых и начинающих художников. Фото: минкульт Самарской области

В четверг, 13 июля. в 19:00 в Самаре в библиотеке для молодежи откроется художественная выставка «И было этим летом так отрадно». Об этом сообщили в минкульте Самарской области.

Открытие будет проходить на свежем воздухе. В рамках него пройдет интерактивная лекция «Русская пейзажная лирика» и тематический открытый микрофон «Стихи о природе», в котором будут участвовать читатели и волонтеры культуры.

Отмечается, что выставка объединит работы молодых и начинающих художников, в том числе участников инклюзивных творческих лабораторий. На выставке будут представлены летние пейзажи, выполненные в любых живописных и графических техниках.

После официального открытия выставку смогут посетить все желающие бесплатно в конференц-зале библиотеки до конца июля.

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