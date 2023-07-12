«Тольяттиазот» отметил лучших выпускников ТГУ

«Тольяттиазот» и ТГУ давно сотрудничают. Фото: ПАО «ТОАЗ»

«Тольяттиазот» принял участие в праздничном мероприятии, на котором чествовали выпускников Тольяттинского государственного университета. Специалисты ТОАЗа отметили лучших студентов, которые закончились институт химии и энергетики. Специальные призы получили девять выпускников-краснодипломников.

«Тольяттиазот» и ТГУ давно сотрудничают. Выпускники университета успешно работают на промплощадке завода. Многие студенты (за три последних года таких было 120 человек) еще во время обучения принимают участие в программе ТОАЗа «Стажировка». На предприятии отмечают, что они заинтересованы в молодежи и заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты оставались работать в родном городе.

- «Тольяттиазот» - один из крупнейших работодателей Самарской области. Являясь социально ориентированным предприятием, ТОАЗ предлагает молодым специалистам комфортную программу адаптации, серьезные меры поддержки, авторитетный институт наставничества и сильную корпоративную культуру. Предприятие предоставляет возможность начинающим талантливым, амбициозным и ориентированным на результат сотрудникам построить карьеру на производстве и постоянно совершенствовать свои персональные и профессиональные навыки, - рассказала директор по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

Предприятие оказывает поддержку институту химии и энергетики ТГУ. Например, обновляет оборудование в лаборатории, помогает с адаптацией программы под производственные процессы химического предприятия, а в новом учебном году ТОАЗ откроет в вузе современные лекционный зал.