«Лада Гранта» опрокинулась на крышу после столкновения с Kia в Тольятти

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 11 июля 2023 года, в Тольятти произошло ДТП с участием иномарки и отечественного автомобиля. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам ГИБДД, авария случилась в 7:35 в Комсомольском районе города. 40-летняя женщина ехала за рулем Kia Seltos по улице Гидротехнической в направлении улицы Шлюзовой. Напротив дома №33А она не уступила дорогу «Лада Гранта», за рулем которой находился 34-летний мужчина. В результате машины столкнулись, после чего отечественная легковушка опрокинулась на крышу.

О пострадавших в ДТП не сообщается. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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