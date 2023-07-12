В Самаре будут судить женщину, которая за три месяца два раза попалась пьяной за рулем

В настоящий момент уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за три месяца женщина два раза попалась пьяной за рулем и отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Теперь она предстанет перед судом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Первый случай произошел в апреле этого года, тогда женщину уже привлекали к административной ответственности в виде 30 тысяч рублей штрафа и лишения прав на 1 год 6 месяцев.

А затем в июне на улице Свободы 48-летнюю автомобилистку на Datsun on-DO остановили для проверки документов, и она снова оказалась пьяной. Женщину отстранили от управления автомобилем и поместили его на специализированную стоянку.

Отмечается, что срок наказания за прошлое нарушение еще не истек. В настоящий момент уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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