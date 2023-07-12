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НовостиОбщество12 июля 2023 13:04

Самарцам рассказали, почему важно проверять уровень сахара в крови

Сахарный диабет затрагивает не только взрослых, но и детей
Алена ПРОВКИНА
Самарцам рассказали о рисках возникновения сахарного диабета

Самарцам рассказали о рисках возникновения сахарного диабета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали, почему важно проверять уровень сахара в крови. Сахарный диабет может затронуть не только взрослых, но и детей.

Горожанам рекомендуют проходить обследование и внимательно прислушиваться к организму при наличии определенных симптомов, при наличии которых самарцам необходимо незамедлительно обратиться к врачам-эндокринологам. Чтобы снизить риск для здоровья, важно вести здоровых образ жизнь, больше двигаться, не переедать, не курить, избегать стрессов и стараться контролировать уровень сахара в крови.

Особенно важно снизить риск возникновения сахарного диабета во время беременности. По информации министерства здравоохранения, необходимо исключить из рациона жареное, острое, соленое и отдать предпочтение овощам, фруктам и приготовленным продуктам на пару или в духовке.