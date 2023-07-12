Глава региона вручил ключи от квартир дольщикам в Самарской области

Глава региона вручил ключи дольщикам. Фото: пресс-служба Правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил ключи от квартир жителям Тольятти. Горожане пострадали от действий недобросовестного застройщика ООО «Сентябрь-два».

Дом по улице Коммунистической, 40 достроили при поддержке правительства. Теперь в здании будут жить 168 семей. Строительство дома началось еще в 2010 году. Горожане поверили застройщику, специалисты построили около 5 этажей, но в 2015 году работы остановили, и стройка замерла. Спустя 4 года дом включили в реестр проблемных.

Дом по улице Коммунистической, 40 достроили при поддержке правительства. Теперь в здании будут жить 168 семей. Строительство дома началось еще в 2010 году. Горожане поверили застройщику, специалисты построили около 5 этажей, но в 2015 году работы остановили, и стройка замерла. Спустя 4 года дом включили в реестр проблемных. Губернатор и Фонд защиты прав граждан подписали соглашения по завершению строительства и дело сдвинулось с мертвой точки.

- Понимаю, насколько эти квартиры долгожданные. И много пришлось пройти в поиске оптимального решения, которые привели к результату, - поздравил Дмитрий Азаров новоселов, а также поблагодарил горожан за терпение и ожидание завершения строительства.