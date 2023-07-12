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НовостиОбщество12 июля 2023 14:37

В Самаре задержали двух подозреваемых в краже канализационного люка

Опасность для жильцов предотвращена
Алена ПРОВКИНА
Мужчин оштрафовали

Мужчин оштрафовали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранителям удалось быстро задержать двух подозреваемых в краже канализационного люка. Опасность для жильцов предотвратили.

По информации прокуратуры Самарской области, осенней ночью подозреваемый проезжали на автомобиле мимо дома на улице Тухачевского. Мужчины увидели на газоне канализационный люк с чугунной крышкой. Сообщники решили снять крышку и положили ее в багаж. Сотрудники правоохранительных органов успели задержать злоумышленников.

Подсудимые признали вину в содеянном и раскаялись. Суд оштрафовал виновных на 10 тысяч рублей.