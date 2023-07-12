В Самаре задержали двух подозреваемых в краже канализационного люка

Мужчин оштрафовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранителям удалось быстро задержать двух подозреваемых в краже канализационного люка. Опасность для жильцов предотвратили.

По информации прокуратуры Самарской области, осенней ночью подозреваемый проезжали на автомобиле мимо дома на улице Тухачевского. Мужчины увидели на газоне канализационный люк с чугунной крышкой. Сообщники решили снять крышку и положили ее в багаж. Сотрудники правоохранительных органов успели задержать злоумышленников.

Подсудимые признали вину в содеянном и раскаялись. Суд оштрафовал виновных на 10 тысяч рублей.