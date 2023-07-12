Самарцы переживают из-за скопления пожарных машин на улице Антонова-Овсеенко

Жителей напугало скопление спецмашин. Фото: "Самара с огоньком" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре местных жителей напугало больше скопление пожарных машин на улице Антонова-Овсеенко. Горожане поделились кадрами в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, спецтехника встала посреди автомобильной дороги. При этом, на фотографиях не видно задымления. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение поступило вечером в среду, 12 июля 2023 года, в 17:35. Произошло короткое замыкание, без последующего горения электропроводки.

На месте работали 3 единицы специальной техники и 9 человек. Напомним, местные жители поблагодарили пожарных за спасение во время пожара в ангаре на улице Солнечной.2