Самарцы сняли на фото двойную радугу 12 июля 2023 года

Самарцы заметили двойную радугу. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В Самарской области местные жители поделились завораживающими кадрами. Над регионом появилась двойная радуга.

Читатели «КП-Самара» предоставили красочные кадры. Две ярких радуги появились над Падовским карьером в Пестравском районе после хмурого дня в среду, 12 июля 2023 года. Самарцы наконец-то смогут отдохнуть от знойной жары и насладиться долгожданной прохладой, но тепло может вернуться к выходным дням.

Напомним, синоптики рассказали, когда в регион вернется летнее тепло. В субботу, 15 июля, будет теплый ясный день. Температура воздуха поднимется до +26 градусов, ночью – до +20 градусов.