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НовостиПроисшествия12 июля 2023 16:52

Самарские полицейские раскрыли дело мошенника из Санкт-Петербурга

Молодой человек обманывал горожан
Алена ПРОВКИНА
Дело передали в Железнодорожный районный суд

Дело передали в Железнодорожный районный суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники самарской полиции смогли раскрыть дело мошенника из Санкт-Петербурга. Молодой человек обманом получал деньги.

По информации прокуратуры Самарской области, 24-летний житель другого города обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба горожанам. По версии следствия, мужчина разместил на своем аккаунте в социальных сетях объявление об оказании услуг в сфере инвестирования средств в финансовые проекты. Обманным путем злоумышленника заработал 65 тысяч рублей.

Уголовное дело расследовали самарские полицейские. Его передали в Железнодорожный районный суд.