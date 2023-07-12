Самарские полицейские раскрыли дело мошенника из Санкт-Петербурга

Дело передали в Железнодорожный районный суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники самарской полиции смогли раскрыть дело мошенника из Санкт-Петербурга. Молодой человек обманом получал деньги.

По информации прокуратуры Самарской области, 24-летний житель другого города обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба горожанам. По версии следствия, мужчина разместил на своем аккаунте в социальных сетях объявление об оказании услуг в сфере инвестирования средств в финансовые проекты. Обманным путем злоумышленника заработал 65 тысяч рублей.

Уголовное дело расследовали самарские полицейские. Его передали в Железнодорожный районный суд.