Самарский врач рассказала, что более 60% смертельных отравлений обусловлены алкоголем

Любая доза спиртных напитков может привести к отравлению.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по токсикологии Наталья Вехова рассказала о рисках употребления алкоголя и отравлениях из-за него.
— Алкогольные отравления лидируют среди бытовых отравлений. Более 60% всех смертельных отравлений обусловлены именно алкоголем, — сказала врач-токсиколог.
Половина госпитализированных пациентов в отделение с острыми отравлениями поступают с отравлением спиртами и спиртосодержащими жидкостями. Острые отравления алкоголем. как правило, связаны с приемом этилового спирта или напитков с содержанием этилового спирта более 12%.
При попадании в организм токсических доз этилового алкоголя быстро развивается коматозное состояние. Оно проявляется в покраснении лица и гиперемии конъюнктивы, понижении температуры тела, повторной рвоте, учащенном пульсе, могут быть и судороги.
А вот отравление метиловым спиртом проявляется в образовании токсичных формальдегида и муравьиной кислоты. Их называют «летальным синтезом». У отравившегося опьянение выражено слабо, возникает тошнота, рвота, головная боль, головокружение, боли в мышцах, неясность видения, слепота, прогрессирует острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Специалист отмечает, что несвоевременное обращение за медицинской помощью при острых отравлениях может привести к тяжелым необратимым последствиям. А любая доза спиртных напитков может привести к отравлению.
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