Глава Самарской области принял участие в форуме партийного актива «Единой России»

Форум «Единой России» состоялся в городе Тольятти

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в форуме партийного актива тольяттинского отделения партии «Единая Россия». Одной из тем обсуждения стала реализация общественных инициатив.

В форуме приняли участие кандидаты в депутаты городской думы, среди которых не только опытные политики, но и те, кто будет участвовать в выборах первый раз. Один из участников – победитель предварительного голосования по округу №33, участник СВО, председатель попечительского совета СРОО «Возвращение» Александр Шарков. В своем выступлении он обозначил задачи, связанные с организацией по поддержке военнослужащих, а также озвучил проекты по развитию СРОО «Возвращение». В планах – привлечение инвестиций в создание центра протезирования и реабилитации участников СВО.

Еще одним кандидатом стал заместитель главврача тольяттинской городской клинической больницы №1 Олег Сакеев, он предложил Дмитрию Азарову присвоить ТГКБ №1 имя заслуженного врача России Виталия Гройсмана.

- Я вижу, у них горит огонь в глазах, они стремятся себя проявить. Наших молодых коллег также отличает способность работать в команде. Поэтому «Единой России» не стыдно будет выдвинуть этих людей на выборах, - отметил Николай Ренц.