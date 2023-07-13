Житель Самары распылил перцовый баллончик в продавца ради подарка девушке

В комиссионном магазине он выручил семь тысяч рублей, которые в итоге потратил на свои нужды. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре местный житель распылил перцовый баллончик в продавца, чтобы украсть смартфон, продать и купить на вырученные деньги подарок для девушке. Телефон был похищен из салона сотовой связи, расположенного на проспекте Кирова.

— Молодой человек попросил показать смартфон и стал расспрашивать о его характеристиках. Неожиданно он достал перцовый баллончик и распылил его в сторону продавца, схватил телефон и выбежал из магазина, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Вором оказался безработный 20-летний парень, который ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Молодой человек рассказал, что в тот день поссорился со своей девушкой и разбил ее телефон. Чтобы уладить конфликт, он решил похитить смартфон, сдать его в ломбард и купить новый своей девушке.

В комиссионном магазине он выручил семь тысяч рублей, которые в итоге потратил на свои нужды. В настоящий момент уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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