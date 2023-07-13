В Самаре аптекарь украла из кассы более 266 тысяч рублей, чтобы погасить кредит

Женщина похитила деньги, чтобы выплатить кредит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница, работающая в аптеке, решила украсть деньги из кассы. За пять месяцев она похитила крупную сумму.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, недостачу крупной суммы выявили при очередной ревизии в одном из филиалов аптеки. Под подозрение попала заведующая. Самарчанка призналась в преступлении и рассказала, что украла деньги из-за сложной финансовой ситуации – задолженности по кредиту. Подозреваемая стала предоставлять недостоверные данные об инкассации средств.

Подобным образом она похитила 266 100 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении денег в крупном размере.