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НовостиПроисшествия13 июля 2023 5:36

В Самаре аптекарь украла из кассы более 266 тысяч рублей, чтобы погасить кредит

Женщина признала свою вину
Алена ПРОВКИНА
Женщина похитила деньги, чтобы выплатить кредит

Женщина похитила деньги, чтобы выплатить кредит

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница, работающая в аптеке, решила украсть деньги из кассы. За пять месяцев она похитила крупную сумму.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, недостачу крупной суммы выявили при очередной ревизии в одном из филиалов аптеки. Под подозрение попала заведующая. Самарчанка призналась в преступлении и рассказала, что украла деньги из-за сложной финансовой ситуации – задолженности по кредиту. Подозреваемая стала предоставлять недостоверные данные об инкассации средств.

Подобным образом она похитила 266 100 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении денег в крупном размере.